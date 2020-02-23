إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

غزة 23 فبراير 2020 (وال)- أطلقت عدد من القذائف الصاروخية مساء اليوم الأحد، باتجاه إسرائيل من قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد دوّت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات بمحيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، فقد قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة لاستقبال المواطنين.

ويأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار الأحد، على عدد من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر ودولة إسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس بوسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية؛ عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطته لحل النزاع في الشرق الأوسط، والتي لقيت ترحيبًا إسرائيليًا وتنديدًا فلسطينيًا وعربيًا.

ومنذ إعلان الخطة في 28 يناير الماضي، تضاعف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والبالونات المتفجرة والحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل. (وال- غزة) ر ت

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