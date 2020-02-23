رودريجو يغيب عن الكلاسيكو بسبب طرده الغريب مع ريال مدريد كاستيا

ريال مدريد تلقى نبأ صادما بتجدد إصابة نجمه إدين هازارد في الكاحل، خلال الخسارة أمام ليفانتي مساء السبت.

لكن هازارد لن يكون الغائب الهجومي الوحيد عن الكلاسيكو، وإنما رودريجو بدوره، وبشكل سريالي.

النجم البرازيلي الشاب شارك في مباراة ريال مدريد كاستيّا أمام سان سيباستيان دي لوس رييس، في دوري القسم الثالث الإسباني.

وتحصّل رودريجو على بطاقة صفراء خلال اللقاء، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد مجهود فردي مميز.

وعقب تسجيله الهدف، توجّه إليه تشابي إروريتا حارس مرمى الفريق المنافس، ولامه على مواصلة اللعب رغم سقوط أحد لاعبي لوس رييس على أرض الملعب.

ليلتفت إليه رودريجو ويحتفل أمامه بشكل استفزازي، قبل أن يتدخل الحكم سريعا ويشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب ريال مدريد، وبالتالي خروجه مطرودا.

وتنص المادة 56 في قانون عقوبات الاتحاد الإسباني، سريان إيقاف اللاعب على كل الفئات العمرية في النادي، وبالتالي لن يُسمح لـ رودريجو باللعب في الكلاسيكو الذي هو المباراة المحلية المقبلة لـ ريال مدريد.

موقف مشابه تعرّض له مواطنه فينيسيوس جونيور في الموسم الماضي، عندما طُرد خلال إحدى مباريات ريال مدريد كاستيّا مباشرةً قبل كلاسيكو الدور الأول في الدوري الإسباني.

ريال مدريد تقدّم حينها باستئناف، وتم إزالة البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي سُمح لـ فينيسيوس بالمشاركة في الكلاسيكو، إلا أن جولين لوبيتيجي الذي قاد مباراته الأخيرة كمدرب لـ ريال مدريد حينها، قرر عدم استدعائه للمباراة.

وشهدت مباراة ريال مدريد كاستيا وسان سيباستيان دي لوس رييس، المشاركة الأولى لـ رينيار جيسوس الذي تعاقد مع الميرنجي في يناير.

رينيار صنع هدف فريقه الأول الذي سجله ألفارو فيدالجو، قبل أن يستبدله المدرب راؤول جونزاليس لاحقا.

ويحتل ريال مدريد كاستيّا المركز السابع في المجموعة الأولى بالقسم الثالث، برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بينيا ديبورتيفو الرابع صاحب أول المراكز المؤهلة إلى دورة الترقي.

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