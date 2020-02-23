كوريا بطل أتليتكو الجديد يقلب الطاولة على فياريال الإسباني للغاية

فياريال تقدّم مبكرا بهدف باكو ألكاسير، لكن أتليتكو مدريد عاد في النتيجة بأهداف آنخل كوريا، وكوكي، وجواو فيليكس.

ليتقدّم أتليتكو مدريد 3 مراكز دفعة واحدة ويحتل المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة.

أتليتكو يتفوق بفارق الأهداف على إشبيلية الرابع صاحب نفس الرصيد، فيما تقهقر خيتافي خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بتراجعه إلى المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

أما فياريال، ففوّت فرصة تجاوز أتليتكو على جدول الترتيب، وتجمّد رصيده عند 38 نقطة في المركز السابع.

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لتتواصل انتفاضة أتليتكو مدريد الذي حقق فوزا مبهرا على ليفربول بطل أوروبا بهدفٍ دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال مساء الثلاثاء الماضي.

دييجو سيميوني مدرب أتليتكو تابع المباراة من المدرجات، بسبب إيقافه لتلقي 5 بطاقات صفراء، ليدير مساعده خيرمان بورجوس المباراة بدلا منه.

وتألق آنخل مارتين كوريّا لاعب أتليتكو مدريد مجددا، فسجل هدف الروخيبلانكوس الأول، وصنع الثاني، ليكون قد ساهم في 10 أهداف إجمالا لفريقه هذا الموسم، أكثر من أي زميل آخر.

كما عاد البرتغالي جواو فيليكس للمشاركة بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة، وسجّل هدف أتليتكو الثالث.

المباراة شهدت حدثا تاريخيا، بإشراك فياريال 11 لاعبا إسبانيًا في تشكيله الأساسي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني.

فريق الغواصات الصفراء يعد ثالث فريق يدفع بتشكيل إسباني خالص هذا الموسم، بعد أتليتك بلباو، وديبورتيفو ألافيس.

ليتبقى 9 أندية فقط لم تخض أي مباراة في الدوري بتشكيل إسباني خالص، هي: ألميريا، وكومبوستيلا، وميريدا، وإكستريمادورا، ومالاجا، وخيريز، وليجانيس، وجيرونا، وويسكا، وجميعها أندية حديثة العهد بالليجا لم تحضر زمن منع الاستعانة بأجانب.

أتليتكو تأخر في المباراة بالدقيقة 16 بتسديدة رائعة من ألكاسير عجز يان أوبلاك عن إبعادها.

الهدف هو الأول في مسيرة ألكاسير بالدوري الإسباني من خارج منطقة الجزاء، من أصل 45 هدفا إجمالا.

لكن بطل أتليتكو في الآونة الأخيرة، كوريّا، أعاد الهنود إلى المباراة بلمسة رائعة مستغلا تمريرة سيمي فرساليكو، في الدقيقة 40.

كوريا لم يكتف بالتسجيل، فصنع هدف التقدم في الدقيقة 64 لقائده كوكي.

الهدف الذي ساهم في فوز أتليتكو، رفع رصيد كوكي من الانتصارات مع أتليتكو في الليجا إلى 181 فوزا عبر مسيرته.

ليصير كوكي ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للفوز في الدوري بقميص أتليتكو عبر التاريخ، خلف أديلاردو صاحب الـ 196 انتصارا، رقم صامد منذ 1976 ويقترب كوكي من تحطيمه.

الشاب جواو فيليكس الذي دخل بديلا في الدقيقة 58، قتل المباراة في الدقيقة 74 بهدف ثالث من تسديدة يسارية رائعة.

الهدف هو الأول لـ فيليكس منذ أن هز شباك لوكوموتيف موسكو يوم 11 ديسمبر 2019، والأول له في الدوري الإسباني منذ 29 سبتمبر 2019.

فيما شهدت الدقيقة 83 إقحام ماركوس يورينتي بدلا من ألفارو موراتا الذي بدا غاضبا للغاية على دكة البدلاء عقب استبداله.

أتليتكو يتحسس طريق العودة.

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