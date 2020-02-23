إسرائيل تشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيل ية مساء اليوم الأحد سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن ال غارات استهدفت مواقع تدريب تتبع لأجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش ال إسرائيل ي عن رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب أراضيها اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية ردا على “اغتيال” الجيش ال إسرائيل ي أحد نشطائها والتنكيل بجسده قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة صباح اليوم.

من جهتها قالت حركة حماس إن إسرائيل “هي المسئولة عن التصعيد وتفجير الأوضاع في غزة وما تقوم به المقاومة من رد هو نتيجة طبيعية لاستمرار جرائم الاحتلال”. وكانت نددت فصائل فلسطينية اليوم ب”تنكيل” الجيش ال إسرائيل ي بجثة ناشط فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي بعد قتله قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة . وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة آلية عسكرية إسرائيل ية تحتجز جثة القتيل بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين. وقال الجيش ال إسرائيل ي إنه رصد شابين فلسطينيين اقتربا من السياج الفاصل وحاولا زرع عبوة ناسفة قبل أن يتم فتح النار عليهما وإصابتهما، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

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