الصين تسجل 150 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم 23 شباط/فبراير، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى2592 شخصا.

وأكدت السلطات الصحية اصابة 409 حالات اضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم أمس، ما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 77 ألفا و150 حالة.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أنه منذ بداية تفشي الفيروس تماثل للشفاء 24 ألفا و734 شخصا من المصابين وغادروا المستشفيات.

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