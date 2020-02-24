كوريا الجنوبية: 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأعلنت أيضا المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع حالة وفاة بسبب الفيروس وهي لرجل عمره 62 عاما من مستشفى في منطقة تشيونجدو التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة.

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