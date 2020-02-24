أهداف الأحد الكروي – صدمات مبكرة وتسديدات رائعة وأرقام قياسية

دعونا نستعرض كل أهداف الأحد الكروي وأبرز اللقطات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

أرسنال 3-2 إيفرتون

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مانشستر يونايتد 3-0 واتفورد

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هدف واتفورد الملغي أمام مانشستر يونايتد

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ولفرهامبتون 3-0 نورويتش سيتي

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أتليتكو مدريد 3-1 فياريال

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ألافيس 2-1 بلباو

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بلد الوليد 2-1 إسبانيول

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أوساسونا 0-3 غرناطة

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جنوى 2-3 لاتسيو

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روما 4-0 ليتشي

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باير ليفركوزن 2-0 أوجسبورج

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فولسفبورج 4-0 ماينتس

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سانت إيتيان 1-1 ريمس

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رين 2-1 نيم

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باريس سان جيرمان 4-3 بوردو

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طرد نيمار

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فنيربهاتشة 1-3 جالاتسراي

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