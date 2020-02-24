اخبار

أهداف الأحد الكروي – صدمات مبكرة وتسديدات رائعة وأرقام قياسية

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دعونا نستعرض كل أهداف الأحد الكروي وأبرز اللقطات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

أرسنال 3-2 إيفرتون

مانشستر يونايتد 3-0 واتفورد

هدف واتفورد الملغي أمام مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون 3-0 نورويتش سيتي

أتليتكو مدريد 3-1 فياريال

ألافيس 2-1 بلباو

بلد الوليد 2-1 إسبانيول

أوساسونا 0-3 غرناطة

جنوى 2-3 لاتسيو

روما 4-0 ليتشي

باير ليفركوزن 2-0 أوجسبورج

فولسفبورج 4-0 ماينتس

سانت إيتيان 1-1 ريمس

رين 2-1 نيم

باريس سان جيرمان 4-3 بوردو

طرد نيمار

فنيربهاتشة 1-3 جالاتسراي

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك