أهداف الأحد الكروي – صدمات مبكرة وتسديدات رائعة وأرقام قياسية

دعونا نستعرض كل أهداف الأحد الكروي وأبرز اللقطات في الدوريات الأوروبية الكبرى.
أرسنال 3-2 إيفرتون
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مانشستر يونايتد 3-0 واتفورد
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هدف واتفورد الملغي أمام مانشستر يونايتد
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ولفرهامبتون 3-0 نورويتش سيتي
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أتليتكو مدريد 3-1 فياريال
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ألافيس 2-1 بلباو
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بلد الوليد 2-1 إسبانيول
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أوساسونا 0-3 غرناطة
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جنوى 2-3 لاتسيو
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روما 4-0 ليتشي
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باير ليفركوزن 2-0 أوجسبورج
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فولسفبورج 4-0 ماينتس
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سانت إيتيان 1-1 ريمس
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رين 2-1 نيم
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باريس سان جيرمان 4-3 بوردو
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طرد نيمار
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فنيربهاتشة 1-3 جالاتسراي
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