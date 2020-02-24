أسماء النواب المشارِكين بالمسار السياسي ولجنة الدعم السياسي

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن مجلس النواب، أمس الأحد، أسماء أعضاء اللجنة التي ستمثل المجلس في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي المقرر أن تبدأ في 26 فبراير الجاري في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى لجنة الدعم السياسي، وممثلي المرأة، وفق قرار الرئاسة المنشور عبر موقع المجلس على الإنترنت.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار بالمجلس، أحميد حومه، إن رئاسة المجلس أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة للمجلس في اجتماعات المسار السياسي للحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية، وتضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

وأضاف حومه أن رئاسة مجلس النواب أحالت قائمة أعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في حوار جنيف إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف.

وأكد حومه أن مجلس النواب أكد «للبعثة الأممية بشكل رسمي أن أي مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020 بشأن ثوابت المجلس دون أي تغيير».

أسماء أعضاء اللجنة

ووفق لقرار مجلس النواب فإن اللجنة تضم كلا من أحميد حومه رئيسا وعضوية كل من النواب: بدر النحيب، ومحمد موسى دومة، ومصباح دومة أوحيدة، وعادل مولود محفوظ، وعلي محمد كشير، وحمد محمد البنداق، وعلي صالح الزرقاء، وبشير علي الأحمر، وعبدالمطلب إدريس ثابت، ويوسف عبدالسلام الفرجاني، واحفيظه خليفة اشنينة، وعزالدين عبدالسلام قويرب.

لجنة الدعم السياسي

إضافة إلى ذلك، شكل مجلس النواب بموجب القرار لجنة «للدعم السياسي» تضم أربعة نواب هم: علي عمر التكبالي، والهادي علي الصغير، وإدريس عمران عبدالهادي، وعبدالسلام شوهي اللوهي.

كما نصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب بالخصوص رقم (17) لسنة 2020 على أن تمثل المرأة في لجنة الحوار السياسي من خلال النائبتين صباح جمعة الحاج وسلطنة مسعود المسماري.

وطالبت المادة الرابعة من القرار اللجنة المشكلة بالتقيد «بالثوابت التي أقرها مجلس النواب» في القرار وعلى عدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أي وثيقة أواتفاق إلا بعد الرجوع لمجلس النواب».

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