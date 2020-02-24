رئيس اتحاد اليهود الليبيين: من حقنا الحصول على 60 مليار دولار

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون أن اليهود الليبيين لا يرغبون في العيش بليبيا وإنما يريدون زيارتها فقط موضحا أنهم يسعون للحصول على أموالهم وممتلكاتهم التي تركوها عندما غادروا البلاد والمقدرة بحوالي 60 مليار دولار.

وقال لوزان أن اليهود يطالبون فقط برجوع حقوقهم الإنسانية مثل جميع الأقليات الأخرى في ليبيا كالتبو والطوارق والأمازيغ، كما يطالبون بالحصول على جواز سفر ليبي وفرص عمل أي أنهم يريدون حقوقهم مثل أي مواطن مولود في ليبيا.

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