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مصر تنفذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشمواي المقبوض عليه في درنة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

القاهرة-العنوان

نفذت السلطات المصرية اليوم الإثنين حكم الإعدام، بحق الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي اعتقلته القوات المسلحة الليبية في 8 أكتوبر 2018 في درنة شرق ليبيا.

وأفادت مصادر إعلامية أن تنفيذ حكم الإعدام جرى داخل سجن استئناف القاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

وأفادت إحدى الصحف المصرية بوصول جثة الإرهابي هشام عشماوي إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته.

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس الثالثة”.

وعمل عشماوي ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في 2012، ثم انضم إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم “داعش” في نوفمبر 2014.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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