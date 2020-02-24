تفاصيل شحنة الاسلحة التركية بميناء مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات:

دون توقف لا تزال تركيا ترسل شحنات الأسلحة إلى ليبيا جوا وبحرا، إذ كشفت مصادر صحفية عن رصدها لشحنة أسلحة تركية اتجهت إلى ميناء مصراتة البحري وهو ما عزز تصريحات الناطق العام باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن وصول أسلحة ومعدات عسكرية إلى ميناء مصراتة قادمة من تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن سفينة ترفع علم ليبيريا واسمها هانسا روتينبرج تستعد للدخول إلى ميناء مصراتة أمس الأحد وتحديدا عن الساعة التاسعة مساء قادمة من ميناء مرسين التركي .

خط سير السفينة كشفت عنه مصادر العين الإخبارية أنه بدأ في الرابع عشر من فبراير من ميناء مرسين ومن ثم توجهت إلى أربعة موانئ تركية قبل أن تتوجه إلى ميناء مصراتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة التركية تعد الرابعة التي وصلت إلى موانئ طرابلس ومصراتة خلال أسبوعين.

فيما وصلت إلى ميناء طرابلس الأسبوع الماضي ثلاث سفن تركية حاملة أسلحة وتم قصفها من قبل الجيش الوطني بقذائف صاروخية قبل نقلها إلى مطار معيتيقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن سفينة تركية أخرى كانت في طريقها إلى ميناء طرابلس غادرت سريعا بعد عملية قصف الميناء.

هذه الشحنات المتتالية جاءت في الوقت الذي تم فيه إعلان وقف إطلاق النار الأمر الذي اعتبره الجيش الوطني خرقا واضحا للهدنة يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي .

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