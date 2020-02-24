كلوب: ليفربول ليس الفريق الأفضل في العالم

وقال الألماني في تصريحات صحفية:”عادة حين يقول الناس: أفضل فريق في العالم، تفكر في ريال مدريد خلال السنوات الماضية، برشلونة، مانشستر سيتي في آخر سنتين وأشياء من هذا القبيل. ما يميز فريقنا هو الأسلوب، نمضي قدما باستمرار، بوجود لاعبين رائعين”.

وواصل كلوب (52 عاما) “نحن بكل تأكيد نهتم أكثر بالأداء لأن الناس ترى النتائج فقط، وهي رائعة، لا شك في ذلك، لكننا لا نرى أنفسنا الأفضل في العالم. ما أعجبني ضد أتليتكو مدريد أننا لم نلعب كأفضل فريق في العالم، بل قاتلنا بجنون لنجتاز المباراة. أداؤنا في اللقاء كان رائعا. حاولنا مرارا العودة في النتيجة. لم يحدث وأن فكرنا للحظة قائلين لأنفسنا: حسنا، ماذا يمكننا أن نفعل؟”.

وأتم “نريد لاعبين يريدون أن يكونوا جزءا من هذا، يريدون القتال، يريدون المضي قدما معنا، يريدون التطور والتحسن. لدينا هؤلاء اللاعبون ومن يريد الانضمام لنا عليه أن يتحلى بنفس الصفات”.

بعد السقوط بهدف في مدريد أمام أتليتكو في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، يسعى رجال كلوب للعودة للانتصارات حين يستضيفون وست هام يونايتد يوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

ويرى كثيرون أن ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم الأن لأنه لم يفقد سوى نقطتين في مشوار الدوري بالموسم الحالي.

ويقترب ليفربول من معانقة لقب غائب منذ 1989-1990.

وفاز رفاق محمد صلاح في 2019 بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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