ترامب: أمريكا تحب الهند وستظل دائما صديقا وفيا ومخلصا لشعبها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن امتنانه العميق لرئيس الوزراء الهند ي ناريندرا مودي الذي وصفه بأنه قائد استثنائي وبطل هندي يفخر بأن يصفه بصديقه الحقيقي.

وأكد ترامب أمام حشد من الجماهير بمدينة أحمد أباد مسقط رأس مودي، أنه سافر صحبة زوجته لآلاف الأميال لإيصال رسالة مفادها أن أمريكا تحب الهند وتحترمها وستظل دائما صديقا وفيا ومخلصا للشعب الهند ي، معربا عن شكره وامتنانه للترحيب الدافئ الذي وجده من الشعب الهند ي.

وبدأ ترامب اليوم زيارة رسمية إلى الهند بصحبة زوجته ميلانيا ترامب وإبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

وقال ترامب إنه “بدءا من هذا اليوم ستحتل الهند دائما مكانا خاصا جدا في قلوبنا”، مشيدا برئيس الوزراء مودي وإنجازاته ومسيرته التي بدأت من كونه عاملا بسيطا حتى تحقيقه فوزا ساحقا بالانتخابات الماضية.

وتابع أن الهند أصبحت قوة اقتصادية عظيمة وأكبر ديمقراطية على الإطلاق وواحدة من أعظم الأمم بجميع أنحاء ال عالم ، مضيفا أن هناك فرقا كبيرا بين دولة تسعى للقوة قسرا عبر الترويع والعدوان وبين دولة ترقى من خلال تحرير الناس وإطلاق قدراتهم من أجل تحقيق أحلامهم وهو ما تفعله الهند ، وما يجعل ما حققته خلال السنوات السبع الأخيرة لا يضاهى. كما أشاد الرئيس ترامب بالتنوع الديني والثقافي واللغوي في الهند الذي يصل إلى ألف لغة، حيث تعيش الطوائف المختلفة جنبا إلى جنب في تجانس مشكلين دولة هندية قوية كبرى “وفق وصفه”، مؤكدا أن وحدة الهند تمثل إلهاما لل عالم . وتابع أن بلاده تعرفت على روعة الثقافة الهند ية عبر أربعة ملايين هندي-أمريكي يعيشون في أمريكا كأصدقاء وزملاء وجيران رائعين، مؤكدا أن الهنود الأمريكان يثرون كل جوانب الحياة ببلاده، فهم الأفضل والأكبر بمجال الأعمال ورواد بالعلم والفن وكذلك الابتكار بمجال التكنولوجيا، معربا عن شكره نيابة عن مواطني بلاده للهنود على ما أسهمت به ثقافتهم وعاداتهم في بلاده. كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده أوضحت دائما أنها ترحب بالوافدين الجدد الذين يشاركونها قيمها ويحبون شعبها وأن حدودها ستظل مغلقة أمام الإرهابيين والإرهاب وأي من أشكال التطرف.

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