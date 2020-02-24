زوجان صينيان ينامان 29 ليلة في سيارتهما من أجل إنقاذ مرضى كورونا | صور

ينام زوجان من العاملين الطبيين في مستشفى جينينتان بمدينة ووهان ، مركز تفشي كورونا الجديد، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين في سيارتهما الواقفة في المستشفى منذ 29 ليلة وحتى الآن لتوفير الوقت المستغرق في الرحلة بين البيت والمستشفى.

وبدأ الزوج تو شنغ جين، وهو طبيب في منطقة الرعاية المركزة بالمستشفى في علاج المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) منذ الدفعة الأولى من مرضى كوفيد – 19 في المستشفى.

وشاركت الزوجة تساو شان، وهي ممرضة في المستشفى، في أعمال مكافحة الوباء منذ يوم 7 يناير الماضي. ويعمل الزوجان في المستشفى، بينما يرعى الجد والجدة ابنهما الذي يبلغ من العمر 11 سنة.

وتستغرق الرحلة بين منزلهما والمستشفى 40 دقيقة بالسيارة. ولذلك قررا أن يناما في السيارة الواقفة في المستشفى لتوفير الوقت. لا يخلعان ملابسهما بل يتغطيان بالألحفة فقط في السيارة. وقال تو إن الوقت هو الحياة ويمكننا توفير الوقت لإنقاذ المرضى. ويمكن للزوجين التحدث بعد عودتهما إلي السيارة كل ليلة. وقال تو, “إن النوم في السيارة الضيقة صعب للغاية، ولكنة سيكون شيئا رومانسيا عندما نتذكره بعد سنوات.”

وتجاوز عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد في كل من مقاطعة هوبي وحاضرتها مدينة ووهان عدد الإصابات الجديدة يوم الأحد وفقا للأرقام.

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