الجارديان: الصومال يقترب من أول انتخابات ديمقراطية منذ نصف قرن

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على اقتراب الصومال من أول انتخابات ديمقراطية منذ نصف قرن، إذ وقع الرئيس الصومال ي محمد عبدالله فرماجو على قانون اتحادي يمهد الطريق أمام مقديشو لإجراء أول انتخابات شعبية منذ 50 عاما.

وذكرت الصحيفة – في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – أنه من المتوقع أن يحل القانون محل النموذج الحالي القائم على تقاسم السلطة بين العشائر والقبائل الصومال ية والذي يمنح العشائر الرئيسية في البلاد تمثيلا متساويا في الحكومة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيسة لجنة ال انتخابات المستقلة ب الصومال حليمة إسماعيل، قولها: “إن الصومال يشهد مرحلة تاريخية، إذ إن مشروع القانون سيمنح الشعب الصومال ي الحق في المشاركة السياسية، الأمر الذي حرم منه طوال الـ50 عامًا الماضية”.

وأفادت ( الجارديان ) بأن النظام المقترح سيظل يضمن تمثيل العشائر في البرلمان، مما أثار مخاوف بشأن احتمال استمرار تهميش الأقليات والنساء.. في الوقت الذي تساءل فيه المحللون عما إذا كانت البلاد مستعدة لإجراء انتخابات شعبية من عدمه.

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