سوريا.. مقتل 5 جنود أتراك في غارات على إدلب

دمشق-العنوان

قالت مصادر مطلعة أن 5 جنود أتراك قتلوا على الأقل من جراء غارات جوية على نقطة مراقبة للجيش التركي بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدف نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في جنوبي ريف إدلب.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 جنود أتراك قتلوا وأصيبوا بعدما شنت الطائرات السورية والروسية غارات على نقطة مراقبة في جنوبي إدلب.

وأضاف المرصد أن الضربات الجوية أدت إلى إعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضا. ولم يصدر على الفور بيان تركي رسمي بشأن هذه الضربات.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري إنه رصد هجوما بريا جديدا تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية في ريف إدلب.

ويأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك في السيطرة على البلدة.