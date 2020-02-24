الشرطة الألمانية: خلفية حادث سيارة المهرجان غير واضحة

أكدت الشرطة الألمانية أنها لا تعرف شيئا حتى الآن بشأن خلفية حادث السيارة الذي صدم فيه عدد من المشاركين في مهرجان شعبي اليوم الاثنين بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا .

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة بمدينة كاسل، التي تتبعها مدينة فولكمارسن، إداريا، إنه لا يستطيع الآن الجزم بما إذا كانت الواقعة حادثا طبيا أو ناتجا عن عطل فني “أو ما إذا كان وراءه نية، في أسوأ الأحوال”.

وكان سائق السيارة قد سار باتجاه جموع المشاركين في المهرجان، وتسبب في إصابة العديد منهم، دون أن يتسبب في قتل أحد، حسبما أكد المتحدث باسم الشرطة، التي ألقت القبض على السائق.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه جاري استجواب السائق، دون أن يكشف عن هويته أو هوية ضحايا الحادث.

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