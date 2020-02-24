سيارة تدهس مارة في مهرجان وأنباء عن إصابات في ألمانيا

برلين 24 فبراير 2020 (وال)- ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، أن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، ويُعتقد أن عدة أشخاص أصيبوا في الواقعة.

وقالت شرطة ولاية هيسن الشمالية – بحسب وكالة الأنباء الألمانية- إن عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة في موقع الحادث في فولكمارسين، التي تبعد قرابة 280 كيلومترًا إلى جنوب غرب برلين، موضحة أن السائق تم توقيفه.

وأضافت الشرطة أنها لم تتمكن بعد؛ من تقديم مزيد من التفاصيل، وحثت على عدم نشر “تقارير غير مؤكدة” بشأن الحادث، الذي وقع بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأوضحت الشرطة أنها لم تتلق أي تقارير بشأن وقوع وفيات، وليس لديها عدد محدد للجرحى.

وأشارت الشرطة أيضًا إلى أنه من السابق للأوان للغاية الوقوف على سبب الحادث. (وال- برلين) ر ت

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