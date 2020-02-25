ترامب: الكورونا تحت السيطرة في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، يوم الثلاثاء: إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، مضيفًا أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا أمس الإثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، “بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا”.

وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند “فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

ومضى قائلا: “نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا”.



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