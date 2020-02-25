المتحدثة باسم الصحة العالمية: 78 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم معظمهم من الصين

أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاض بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقالت هاريس ـ في حوار خاص مع قناة “النيل للأخبار” الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي بثت مساء الإثنين- إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر في دول مثل كوريا الجنوبية و إيران وإيطاليا وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دولا أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبي بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه والوقاية منه.

وعن مصدر فيروس كورونا المستجد، أكدت هاريس أنه من الناحية الجينية كان المصدر الأول هو (الخفافيش)، ولكن بعد التجارب اتضح أن هناك مصدرا آخر وسيطا لأن الخفافيش في معظم الحالات لا تصيب البشر مباشرة، عادة يكون هناك مصدر وسيط ينقله للبشر، وهذا الأمر ليس واضحا حتي الآن، ونعمل على قدم وساق مع العلماء لمعرفة نوع الحيوانات الأخري التى تنقل هذا الفيروس للبشر.

وعن الكشف المبكر عن الفيروس وكيفية الوقاية منه، قالت هاريس إنه من المرجح أن تكون الإصابة نتيجة العطس والسعال، لذا يجب تغطية الأنف والفم، كما يجب التأكد من استخدام مياه نظيفة في غسل اليدين، لافتة إلى أن استخدام الكمامات على مدار اليوم استخدام خاطئ، موضحة أن المنظمة أوصت باستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة فقط للوقاية من الأوبئة والأمراض، وأيضا الاعتماد على المواد المطهرة، القادرة على قتل البكتيريا العالقة بالأيدي، لاحتوائها على الكحول. وكشفت هاريس عن معرفة طبيعة هذا الفيروس والجينات الخاصة به، مشيرة إلى أن المنظمة توصلت إلى أربعة أمصال لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعمل على تجريب تلك الأمصال على متطوعين أصحاء للتأكد من عدم وجود آثار جانبية لهم بعد استخدام تلك الأمصال.

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