موقف النواب من المراقبة الأوروبية لحظر السلاح شرق المتوسط

ايوان ليبيا – وكالات:

رحبت لجنة الخارجية بمجلس النواب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدء عملية أوروبية لمراقبة حظر السلاح شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن اللجنة عتبر “أن ذلك تغير إيجابي في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا وهو ما طالب به مجلس النواب الليبي مرارا وبالنظر للقرارات الأوروبية التي تؤهلها للقيام بهذه المهمة”.

وأشارت اللجنة إلى “شحنات السلاح والمقاتلين من الأراضي السورية التي أرسلتها الحكومة التركية إلى طرابلس مع احتمالية تسرب عناصر متطرفة تشكل تهديدا جديا لأمن جنوب أوروبا بالإضافة إلى دول الجوار”.

وأكدت اللجنة أن “أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا وهو ما يتطلب مزيد من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي” مشيرا لتطلع اللجنة “إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي بما يتعلق بإدارة الحدود الليبية بالنظر لتأثير ذلك على الأمن الأوروبي”.

وأعربت اللجنة عن أملها “بأن تلقى العملية الجديدة دعم جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحقيق أهدافها وأن تخصص لها الموارد الكافية وأن يستفاد من دروس عملية صوفيا السابقة”.

وأعربت اللجنة عن أملها “أن لا تؤثر الخلافات حول ملف الهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى الأراضي الليبية” معتبرة “القرار الأوروبي يشكل دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا”.

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