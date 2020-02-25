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رئاسة جمهورية مصر العربية ينعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 25 فبراير 2020 (وال)- نعت رئاسة جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية – عبر صفحة الرسمية في فيسبوك – “تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمُواساة لأسرة الفقيد، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وأضاف المتحدث أن رئاسة الجمهورية أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية “محمد حسني مبارك”، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020. (وال- القاهرة) إ م/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • نقابات الفلاحين والعمال والموظفين والشرطة يطالبون حكومة مصر بحضور الجنازة وأن تكون جنازة إسلامية وطنية 🎉🎉🎉🖤

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  • رغم انه له بعض الحسنات منها رفض وجود اى قواعد اجنبية فى مصر ولكنه كان ابوالفساد جميع الانتخابات التى ادارها تم تزويرها بالكامل وهو من سمح للخوان بالعمل بحرية وسماهم المحظورة مع انها كانت محظوظة سيطرة على مدارس خاصة تبث سمومها واشترت العديد من الشركات وكونت تنظيم سرى وهو كان يستخدمها بعبع لتخويف المصريين اما احكمكم بالتزوير والفساد او البديل هو الارهاب لهذا اثار الفتن فى احزاب المعارضة المصرية حتى يهدمها فراينا صراع فى حزب الوفد وحزب العمل اما عن تنظيم جنازة عسكرية له فلايجوز لانه مجرم حكم عليه بالحبس بحكم بات والغريب انه مثل اردوغان فى تركيا ترشح بالتزوير فى اخر انتخابات رئاسية حيث انه كان يحمل صفة عسكرية وقتها بموجب قانون يجعله يحتفظ بهذه الصفة مدى الحياة حسب ادلة قدمها للمحكمة فكيف ترشح فى انتخابات 2005 وكيف استخرج بطاقة انتخابية ولم يتم محاسبته كما حدث مع الفريق سامى عنان فهل لومات سيكون له جنازة عسكرية ايضا

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  • من مساوئ ابوالفساد مبارك تزوير الانتخابات البرلمانية لدرجة انه فى انتخابات عندما علم باكتساح حزب العمل فى العديد من الاماكن فنزل زيارة قبل الانتخابات فى مدينة المنصورة وقام اتباعه بتمزيق لافتتات المعارضة ولم يعجبنى تصرفة وكان معى اثنين من الاصدقاء واريد ان اعبر له عن عدم رضاى عنه باسلوب مشروع فوقننا فى مكان خالى من المرحبين به ووضعنا ايدينا على صدورنا ولم نرحب به وعندما وصل امامنا نزل ايده ليعرف اننا لا نرحب به ورغم هزيمة الحزب الوطنى قام بتزوير الانتخابات فى الفرز حيث كان يضيف صفرين على شمال الرقم ليصبح السبعة الاف صوت سبعمائة الف ويخصم صفر من المعارضة ويوزع المقاعد وفى انتخابات 2010 نجح عضو حزب وطنى بمقعد برلمان بحصوله على 96 صوت وتم اسقاط مرشح حصل على عشرة الاف صوت ولكن محاسن مبارك انه كان يحيى الموتى فى الانتخابات فيجد العديد من الناس تصويت ابوهم المتوفى !!!

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