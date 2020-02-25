رئاسة جمهورية مصر العربية ينعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

القاهرة 25 فبراير 2020 (وال)- نعت رئاسة جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية – عبر صفحة الرسمية في فيسبوك – “تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمُواساة لأسرة الفقيد، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

وأضاف المتحدث أن رئاسة الجمهورية أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية “محمد حسني مبارك”، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020. (وال- القاهرة) إ م/ ر ت

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