فخامة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي 25 فبراير 2020 (وال)- وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

هذا واستقبل فخامته لدى وصوله إلى مطار العاصمة أبو ظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات السيد صقر غباش، وعدد من النواب بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق فخامة رئيس مجلس النواب في زيارته، أعضاء مجلس النواب صالح قلمة، والمنتصر بالله الحاسي، وانتصار شنيب.

وسيُجري فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدد من المباحثات تشمل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. (وال- أبو ظبي) إ م/ ر ت

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