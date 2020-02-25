فوز الروائي الليبي عبد الله الغزال بجائزة مسابقة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع  في مهرجان الفجيرة

الفجيرة 25 فبراير 2020 (وال)- فاز الروائي الليبي عبد الله علي الغزال، بالترتيب الأول عن روايته “أضحية الماء والطين”، بمسابقة الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفُجيرة في دورته الثانية بفرع الرواية للكبار.

هذا وتعتبر مسابقة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع في مهرجان الفجيرة، جائزة سنوية أطلقت بمبادرة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي عن طريق هيأة الفجيرة للثقافة والإعلام عام 2018 م، وتهدف الجائزة إلى رعاية المبدعين ودعمهم على الصعيدين المادي والمعنوي.

والروائي الليبي عبد الله علي الغزال، يُعد من الروائيين الكبار الذين أثروا الحياة الثقافية في ليبيا، وأشهر رواياته رواية “التابوت”، وله العديد من الإبداعات التي لاقت نجاحًا كبيرًا محليًا وعربيًا. (وال- الفُجيرة) ص غ/ ر ت

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