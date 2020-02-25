زيدان وجوارديولا.. لدينا شيء نتفق عليه

ويعود جوارديولا للجلوس على مقعد المدرب على دكة الفريق الضيف في ملعب سنتياجو برنابيو الذي كان شاهدا على واحد من أعظم المبارزات التدريبية في تاريخ كرة القدم ضد جوزيه مورينيو.

وقبل أن نحكي عن الاتفاق بين جوارديولا وزيدان، لنسترجع الطريق حتى وجد المدرب المنتمي كليا لمدرسة برشلونة ما يتفق عليه مع نظيره في ريال مدريد.

جوارديولا ضد مورينيو

عاش برشلونة أفضل فتراته مع جوارديولا الذي كانت زيارته الأولى لملعب سنتياجو برنابيو كمدرب شاهدة على انتصار قياسي 6-2 في مباراة ميلاد فكرة ليونيل ميسي المهاجم الوهمي.

ولم يجد ريال مدريد حلا لمواجهة هذه القوة الغاشمة سوى مورينيو الذي قهر برشلونة مع إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال 2010 وينهي الموسم بثلاثية تاريخية.

وجاء مورينيو بكرهه لبرشلونة الذي فضل عليه جوارديولا، وأيضا بفكره المضاد لكرة بيب التمليذ النجيب ليوان كرويف.

ورغم تحطيم جوارديولا لأوتوبيس مورينيو بخمسة أهداف في كامب نو، إلا أن المعركة وصلت لذروتها في الدور الثاني عندما اصطدم الفريقان في 4 مباريات كلاسيكو متتالية.

وفي سنتياجو برنابيو، خطف مورينيو تعادلا 1-1 في الليجا ثم خسر 2-0 في دوري الأبطال، وكسر تفوق برشلونة في الميستايا بهدف كريستيانو رونالدو في نهائي كأس الملك.

واستمرت المعركة في الموسم التالي، وتواجه جوارديولا ومورينيو 6 مرات.

فاز جوارديولا في سنتياجو برنابيو مرتين في الليجا والكأس، وتعادل في ذهاب كأس السوبر، لكن فوز مورينيو في كامب نو كان كفيلا لتتويج ريال مدريد.

لم يحقق مورينيو سوى فوزا وحيدا خلالهم كان كفيلا لإنجاز هدفه، ويتوج ريال مدريد بالليجا لأول مرة منذ بداية حقبة جوارديولا.

وانتهت رحلة جوارديولا مع برشلونة لتصبح زيارته لسنتياجو برنابيو الذي لم يخسر فيه أبدا مرهونة بكرات قرعة دوري الأبطال.

بعد موسمين فقط من الرحيل، أعادت قرعة دوري الأبطال جوارديولا إلى سنتياجو برنابيو لكن هذه الكرة كانت مع بايرن ميونيخ وبعد رحيل عدوه مورينيو.

اصطدمت كرة جوارديولا بفكر مضاد آخر، الدفاع الإيطالي مع كارلو أنشيلوتي.

الخسارة الأولى

وصل استحواذ بايرن ميونيخ على الكرة إلى 64% وحصل على 15 ركنية لكن في النهاية خسر جوارديولا لأول مرة في سنتياجو برنابيو بهدف كريم بنزيمة.

لم يغير جوارديولا فلسفته في مباراة الإياب، وبدلا من احتراق الأشجار من فرط حماس جماهير بايرن ميونيخ كما صرح رئيسه كارل هاينز رومينجيه وقتها احترقت بسبب رباعية ريال مدريد.

ومن وقتها لم يذهب جوارديولا إلى سنتياجو برنابيو.

فاز ريال مدريد بدوري الأبطال العاشر في تاريخه بعد حرق أشجار أليانز أرينا، وأضاف 3 كؤوس مع زيدان، ورغم ذلك لم يعتبره جوارديولا واحدا من أفضل الفرق في العقد الأخير.

وقال جوارديولا: “أفضل فرق في العقد الأخير يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة، لماذا؟ لأنهم يفوزون بالدوري كل موسم”.

لك أن تتخيل ما أحدثته تصريحات بيب في سنتياجو برنابيو، هل انتماءه لبرشلونة يدفعه لتجاهل رقم ريال مدريد الفريد في دوري الأبطال؟

يجيب جوارديولا “ريال مدريد ليس أفضل فريق في العقد الأخير عندما تحتسب بطولات الدوري والكأس”.

“يوفنتوس وبرشلونة وبايرن فازوا بالدوري 6 أو 7 مرات، فيما فاز ريال مدريد بالليجا مرتين فقط”.

ولا يخالفه زيدان الرأي.

توج زيدان بـ3 كؤوس دوري أبطال متتالية في إنجاز فريد، لكنه لا يخالف بيب الرأي بأن الدوري مقياس النجاح.

وقال المدرب المتوج بليجا 2016-2017: “أقولها دوما، تحقيق الدوري أمر أكثر صعوبة ويحتاج العمل اليومي منذ معسكر الإعداد”.

الحقيقة أن العلاقة بين زيدان وبيب أعمق بكثير من مدربين يتواجهان في مباراة مهما كان حجمها، فعندما اختار زيزو مدربا ليتعلم منه سافر إلى ميونيخ ليشاهد تدريبات بيب.

كان زيدان بالتأكيد لاعبا أفضل من بيب، لكن زيزو آمن بأن جوارديولا المدرب الأفضل للتعلم منه.

وفي مارس 2015، ترك زيدان فريقه ريال مدريد كاستيا وسافر إلى ميونيخ ليقضي فترة معايشة مع جوارديولا.

ثم بعد أقل من عام، تولى زيدان دفة القيادة في ريال مدريد وخلال 3 مواسم تجاوز عدد مرات فوز جوارديولا بدوري الأبطال مع فريقه الكاسح برشلونة.

وعن ذلك يقول بيب: “الشرف كان لنا بأن يختار زيدان القدوم لميونيخ من أجل مشاهدة تدريباتنا، كان وقتها بدأ مشواره كمدرب وكان فخرا لنا حضور واحد من أفضل لاعبي العالم في التاريخ”.

“زيدان يمثل مهنتنا بشكل جيد، من الجيد لكرة القدم أن يحظى شخص مثل زيدان بالنجاح الذي حققه”.

هل يسخر بيب من مورينيو بشكل غير مباشر؟

لكن كفة الليجا لاتزال تميل لجوارديولا الذي حقق 3 ألقاب مقابل لقب واحد لزيزو.

وبعدما عرفنا كيف اتفق الثنائي على مقياس الحكم على النجاح، فلا عجب في أن يقول زيدان قبل مواجهة بيب: “ربما هناك من يرى أن هناك من هو أفضل منه، لكن بالنسبة لي فجوارديولا الأفضل في العالم”.

على أي حال، زيارة جوارديولا لسنتياجو برنابيو دائما ثقيلة على قلب جماهير ريال مدريد، وهذه المرة مع مانشستر سيتي الذي لم يفز في زيارتين سابقتين لمعقل ريال مدريد.

جوارديولا خرج من سنتياجو برنابيو بخمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

لكنه لن يواجه الخصم الذي وصفه بعد نصف نهائي دوري أبطال 2014 بأفضل فريق في العالم يلعب بشكل طولي ويعتمد على المرتدات السريعة، سيلعب ضد فريق كثير العرضيات ومدرب ينتمي لنفس فكره ويؤمن أن فريقه لا يمر بأزمات حتى لو خسر طالما يخلق فرصا كثيرة للتسجيل.

“الفوز بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي ليس أفضل لحظاتي، الفوز على ريال مدريد في برنابيو 6-2 هو الأفضل”.

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