منظمة الصحة العالمية: العالم يفتقر إلى الاستعدادات لمواجهة كورونا

قال مسئول صحي أممي بارز اليوم الثلاثاء، إن جميع بلدان ال عالم لم تعتمد بعد التكتيكات الصارمة اللازمة لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، داعياً الحكومات إلى محاكاة رد الفعل الصين ي الصارم تجاه الفيروس.

وبعد أن قاد بروس أيلوارد بعثة تحقيق مشتركة من قبل عالم ية.aspx’> منظمة الصحة ال عالم ية وخبراء صينيين إلى الصين ، قال إن أحد استنتاجاته بالنسبة لبقية ال عالم “أنهم ببساطة ليسوا جاهزين”.

وأضاف ايلوارد في مؤتمر صحفي بجنيف إنه يجب على الدول أن تسأل نفسها عما إذا كان يمكنها بسرعة تحويل أقسام بأكملها في مستشفى إلى مراكز لمكافحة (كوفيد-19)، وما إذا كان لديهم أجهزة تنفس كافية لإبقاء الحالات الحرجة على قيد الحياة ، وما إذا كان لديهم 1000 من الموظفين المدربين على تعقب الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى.

وقال إيلوارد :”هذا الفيروس سيظهر ..أعتقد أنه سيظهر غداً”.

واعلنت الصين عن ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة ب فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصًا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و 658 شخصًا. وخارج الصين ، أعلنت إيران عن وفاة 15شخصًا واصابة 95شخصًا، فيما اعلنت إيطاليا عن وفاة 10وإصابة 322آخرين. كما أعلن عن حالات في دول أخرى.

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