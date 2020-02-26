مجلس الدولة يطالب بتأجيل موعد انعقاد الحوار السياسي

ايوان ليبيا – وكالات:

طالب المجلس الأعلى للدولة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بتأجيل انعقاد المسار السياسي المقرر له اليوم، الأربعاء، في جنيف، إلى ما بعد الجولة الثالثة من المحادثات العسكرية «5+5»، أملًا في الوصول من خلالها إلى تقدم ملموس في الجانب العسكري.

وشدد المجلس في خطاب رسمي وجهه إلى غسان سلامة، أمس الثلاثاء، على الالتزام بأن يتم اختيار «المجموعة الإضافية المكونة من 13 فردًا بحيث تضمن تمثيل كل المكونات الاجتماعية الليبية» حتى لا تتعارض مع الهدف الذي أعلنته البعثة عن دعوتها للحوار السياسي.

وكان مجلس الدولة قرر بالإجماع، السبت الماضي، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى تتحقق ثلاثة عوامل، وهي «تحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار».

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