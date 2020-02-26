التجمع الوطني الليبي يدعو البعثة الأممية للدعم بليبيا إلى مراجعة أسس ومعايير المشاركة في جولات الحوار حول الأزمة الليبية

ايوان ليبيا :

أصدر حزب التجمع الوطني الليبي مساء أمس بيانا بشأن مسارات الحوار العسكري والاقتصادي والسياسي أثنى فيه على جهود كافة الأطراف المعنية بالحوار وبعمل البعثة الأممية، وأعرب عن تفاؤله بالمسار الحواري، داعيا البعثة في الوقت نفسه إلى توسيع دائرة المشاركة لتشمل أوسع طيف ممكن من الليبيين، محذرا من خطورة المرحلة والتداعيات المتوقعة لأي إخفاق جديد في مسارات الحوار.

وفي الوقت الذي أبدى فيه التجمع الوطني الليبي من خلال بيان أمانته العامة، استعداده غير المشروط لدعم الحوار والمشاركة فيه، عبر التجمع عن إيمانه العميق بأهمية عدالة التمثيل الحزبي والجهوي، وبضرورة توضيح المعايير التي تعتمدها البعثة الأممية في اختيارها للشخصيات المشاركة في ظل تسريبات لقوائم وشخصيات مثيرة للجدل، معروفة بإخفاقاتها في مواقع المسئولية وفي مسارات سابقة شابها إقصاء وتغييب مكونات اجتماعية وسياسية عديدة من الشعب الليبي مما أدى إلى فشل تلك المسارات.

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