التعليق الروسي على نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

تسلمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، التي توصلت إليها اللجنة العسكرية «5+5»، الإثنين الماضي، كاشفة عن «عراقيل من بعض الجهات حول هذا النص».

وقال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن «المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا»، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وأشار بوغدانوف، إلى «وجود عراقيل من بعض الجهات حول هذا النص»، منوها بأنه «سيعقد اجتماع للمنتدى السياسي بمشاركة 40 ممثلا ليبيا في القريب العاجل»، في إشارة إلى المسار السياسي للحوار، المقرر عقده في جنيف.

وتوصلت اللجنة العسكرية إلى مسودة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، وذلك في نهاية الجولة الثانية من المحادثات، على أن تعرض المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور، ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات.

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