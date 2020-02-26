بنغازي : فحص طاقم سفينة قادمة من إيطاليا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء بنغازي البحري، طارق الشريف، فحص طاقم سفينة «ليناف» القادمة من إيطاليا، للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الشريف عدم تسجيل أي حالة اشتباه بالفيروس، حسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن إيطاليا سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، إضافة إلى إصابة نحو 300 شخص به، كما فرضت قيودا صارمة على الحجر الصحي في منطقتين قرب ميلانو والبندقية، إذ لا يمكن لنحو 50 ألف شخص دخول أو مغادرة العديد من المدن في فينيتو ولومباردي للأسبوعين القادمين دون إذن خاص، كما علقت شركات ومدارس أنشطتها، وتم إلغاء الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويواصل مركز مكافحة الأمراض جهوده من أجل مواجهة الفيروس، إذ نظمت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية به أمس، يوما علميا للصيادلة من أجل التعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه، بالتعاون مع الجمعية الليبية للصيادلة، واستعراض خطة المركز للاستجابة للفيروس من خلال فرق الرصد والتقصي.

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