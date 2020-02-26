سكاي: سيتي يتقدم باستئناف ضد عقوبة يويفا

وكان فيران سوريان المدير التنفيذي لمانشستر سيتي قد صرح في وقت سابق: “الجماهير يجب أن تتأكد من أمرين، الأول هو أن ما يقال ليس صحيحا، والثاني هو أننا سنفعل كل ما بوسعنا لإثبات ذلك”.

وتم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايته بشكل زائف بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي.

وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة “الاتحاد” فيما جاء باقي المبلغ من شركة “أبو ظبي المتحدة” التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ووصف يويفا في بيانه ما فعله مانشستر سيتي بـ”خروقات خطيرة” في قواعد اللعب المالي النظيف قبل أن يقرر إيقاف النادي الإنجليزي من اللعب أوروبيا لموسمين بجانب توقيع غرامة مالية تصل إلى 30 مليون يورو، ويعتزم سيتي الاستئناف ضد العقوبة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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