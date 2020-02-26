مصر تشيع حسني مبارك في جنازة عسكرية

القاهرة-العنوان

بدأت مصر مراسم تشييع رئيسها الأسبق حسني مبارك بجنازة عسكرية، اليوم الأربعاء، غداة وفاته عن عمر ناهز 92 عاما بعد سنوات على تنحيه في 2011 تحت ضغط شعبي بعد حكم دام ثلاثين عام.

وستقام مراسم رسمية تكريما لمبارك في مسجد المشير طنطاوي في شرق القاهرة، وسيدفن بعد ذلك في مقبرة العائلة في مصر الجديدة بشرق القاهرة.

ونشرت قوات أمنية كبيرة بينها آليات مدرعة صباح الأربعاء بالقرب من المسجد والمقبرة، ووضع صف من المدافع أمام المسجد تمهيدا للمراسم العسكرية بينما تجمع عشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق بالقرب من المكان وقد رفعوا صوره وأعلاما مصرية.

وبهذه الجنازة الكبيرة التي ستنقل وقائعها على التلفزيون مباشرة، تخصص الحكومة المصرية للرئيس تكريما رسميا.

وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي نعى مساء الثلاثاء “أحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة” في 1973 ضد اسرائيل التي قاد مبارك خلالها سلاح الجو.

وأعلنت الرئاسة المصرية أيضا “الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء”.

المصدر-وكالات