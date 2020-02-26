بليحق يؤكد عودة أعضاء لجنة الحوار  بجنيف إلى أرض الوطن

بنغازي 26 فبراير 2020 (وال) – أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، وصول أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الحوار إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف دون المشاركة في المفاوضات الأخيرة بشأن الملف الليبي.

بليحق قال إن النواب العائدين هم: بدر النحيب، والدكتورة سلطنة المسماري، وعبدالمطلب ثابت، وحمد البنداق، والدكتور حسن الزرقا، وذلك برفقة عدد من الشخصيات الوطنية.

جاء ذلك عقب إعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، رئيس لجنة الحوار، تعليق مشاركة مجلس النواب في حوار جنيف ومطالبة من سافر من النواب إلى جنيف بالعودة إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات المجلس وضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب وتقديم جدول أعمال واجندة اجتماعات جنيف. (وال – بنغازي)

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