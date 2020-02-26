الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة خطة استيطان جديدة في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء أن المشروع الإسرائيلي لأعمال بناء جديدة في منطقة حساسة جدا في الضفة الغربية ستقوض أي أمل لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل والدولة الفلسطينية.

وصرح للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة مصنفة “إي 1” أخطر من أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية وسيقضي حتى على أي إمكانية لتطبيق الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي رفضها ال فلسطينيون .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد الثلاثاء ببناء 3500 وحدة استيطانية في قطاع في الضفة الغربية المحتلة تسكنه عشائر من البدو.

وأعلن ال فلسطينيون ومنظمات غير حكومية، أنه إذا بنت إسرائيل مستوطنات في هذه المنطقة بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وستحول دون قيام دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وفي نهاية يناير عرض الرئيس الأمريكي مشروعا لتسوية ال نزاع الاسرائيلي-الفلسطيني الذي ينص على جعل القدس “العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل” وضم غور الاردن وأكثر من 130 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية. ورحب رياض المالكي بقائمة وضعتها الأمم المتحدة للشركات الأجنبية الـ112 الناشطة في ال مستوطنات الإسرائيلية رغم طابعها غير المشروع في نظر القانون الدولي. وذكر أن السلطات الفلسطينية تدرس التدابير القانونية للحصول على تعويضات من قبل هذه الشركات التي تستغل موارد دون إذن الأصحاب الشرعيين لهذه الأراضي. وأضاف أننا على استعداد لاستقبال هذه الشركات إذا رغبت في العمل بصورة قانونية في الأراضي الفلسطينية.

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