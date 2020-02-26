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كتاب التعازي يفتح أوراقه من الغد بسفارة مصر في براغ لاستقبال المعزين في مبارك

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تستقبل سفارة جمهورية مصر ال عرب ية في براغ برعاية السفير سعيد هندام سفير مصر المعزين في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للتوقيع في كتاب التعازي.

ويفتح الكتاب لتسجيل أسماء المعزين غدا الخميس ٢٧ فبراير والجمعة ٢٨ فبراير والإثنين ٣مارس، من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٣ عصرا.

وقد قدم اليوم السفير سعيد هندام تحيات جمهورية مصر ال عرب ية الي رئاسة الجمهورية التشيكية ومجلس الشيوخ والبرلمان وحكومة الجمهورية التشيكية وجميع السلطات الإقليمية والبلدية، وكذلك جميع البعثات الدبلوماسية وتأسف للإعلان عن وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وإبلاغ المؤسسات الموقرة بميعاد كتاب التعازي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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