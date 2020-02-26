الجزائر تعلن رسميًا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الجزائر 26 فبراير 2020 (وال) – أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، أمس الثلاثاء رسميًا، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي الحزائري، ” بأن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير.

وأوضح عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم اكتشاف إصابة الإيطالي بفيروس كورونا، بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.

وأكد وزير الصحة في وقتًا سابق، أن مراقبة صارمة و تلقائية سارية على مستوى جميع مطارات الجزائر، بسبب فيروس كورونا.

موضحا أن “كاميرات حرارية متوفرة على مستوى جميع مطارات البلاد من أجل ضمان مراقبة دائمة وتلقائية للمسافرين الذين يصلون أو الذين يعبرون تلك المطارات”. (وال – الجزائر)

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