فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي

أبوظبي 26 فبراير 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي معالي رئيس المجلس الوطني الإتحادي السيد ”صقر غباش” رفقة السادة أعضاء مجلس النواب ”صالح قلمة، والمنتصر بالله الحاسي، وانتصار شنيب“ وبحضور عدد من السادة أعضاء المجلس الوطني الإتحادي الإمارتي .

وبحث فخامة رئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد فخامته على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مثمناً الدعم اللامحدود والموقف الإماراتي الصادق والثابت قيادةً وحكومةً وشعباً مع الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا .

وتطرق فخامة الرئيس عقيلة صالح خلال اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وحوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة وثوابت مجلس النواب الوطنية للمشاركة في هذا الحوار بما يحفظ إرادة الشعب الليبي وتضحياته التي سُطرت بدماء أبنائه وحق الشعب الليبي والجيش الوطني في ضرورة تحرير كافة أنحاء ليبيا من الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وكرامة أهلها.

ومن جانبه، عبر معالي رئيس المجلس الوطني الإتحادي السيد ” صقر غباش ” عن سعادتهم بهذه الزيارة ، مؤكداً على دعم دولة الإمارات وشعبها لليبيا والشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقام فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” والوفد المرافق له بجولة داخل مقر المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي رفقة معالي رئيس المجلس الوطني الإتحادي السيد ” صقر غباش ” وعدد من أعضاء المجلس الوطني الإتحادي.

الجدير بالذكر أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” والوفد الرسمي المرافق وصل مساء الأمس في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة بدعوة رسمية من معالي رئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي . (وال – أبوظبي)

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