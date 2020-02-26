بسبب كورونا.. 160 بريطانيا يخضعون لحجر صحي في فندق إسباني

أعلنت الحكومة المحلية في جزيرة (تينيريفي) كبرى جزر الكناري الإسبانية اليوم ، الأربعاء ، أن نحو 160 سائحًا أعلنت الحكومة المحلية في جزيرة (تينيريفي) كبرى جزر الكناري الإسبانية اليوم ، الأربعاء ، أن نحو 160 سائحًا بريطانيًا سيضطرون للبقاء في عزلة لمدة 14 يومًا بفندق على الجزيرة بسبب مخاوف تتعلق بفيروس “كوفيد 19” .

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية أنه من غير المعروف العدد الدقيق للبريطانيين المتواجدين في الفندق المعروف باسم “إتش 10 كوستا أديجي بالاس”، منوهة بأن إغلاق الفندق سيكون بصفة “مؤقتة”.

واشتكى بعض النزلاء من النصائح المتضاربة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها ، حيث قال أحد البريطانيين إنه تم وضع ملاحظة تحت أبواب غرفهم توصيهم “بالتحلي بالهدوء” و”عدم مغادرة غرفهم” لكن كانت هناك نصيحة أخرى تقترح عليهم المشي خارجًا طالما أنهم يرتدون أقنعة.

وكان الفندق قد أُخضع لحجر صحي أمس الأول الإثنين، بعد تأكيد إصابة دكتور إيطالي يقيم هناك بفيروس “كوفيد 19” عقب معاناته من حمى لمدة ستة أيام.

وأوضحت وزارة الصحة ب جزر الكناري أن الاختبارات الطبية لزوجة الدكتور المصاب وشخصين إيطاليين آخرين مسافرين معهما أظهرت نتائج إيجابية لإصابتهم بالفيروس، فيما أظهرت نتائج سلبية لستة آخرين من ضمن المجموعة التابعة لهم.

ويخضع الفندق في الوقت الحالي لحالة إغلاق تامة على الأقل “خلال الأيام القليلة المقبلة” في محاولة لمنع وقوع المزيد من الإصابات بالفيروس.

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