رئيس كازاخستان يرسل برقية عزاء في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

أرسل رئيس كازاخستان نورسلطان نزاربايف برقية عزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك . ونقل بيان سفارة كازاخستان بالقاهرة قول نزاربايف في البرقية: ” تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة السيد محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر ال عرب ية”.

وأضاف، أنه التقى بالرئيس الأسبق مبارك أكثر من مرة، وأن مبارك قد أسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز العلاقات وتنمية التعاون القائم على الثقة والصداقة بين كازاخستان ومصر. وأردف قائلا: “وفي هذه اللحظات العصيبة، أعلن نزاربايف أنه يشارك مصر هذه الخسارة”، م عرب اً عن خالص تعازيه لأقارب وأصدقاء الرئيس الأسبق وللشعب المصري بأسره.

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