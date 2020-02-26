أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ، اليوم الأربعاء، وسيصلى عليه غدا الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولد الأمير الراحل في 1952، وتوفي عن عمر يناهز 68 عاماً، وهو الابن الـ21 من أبناء الملك سعود .

كم عمل عضو شرف نادي النصر، في إمارة الرياض لأكثر من 25 عاماً، وتبوأ عددًا من المناصب بينها رئاسة الاتحادين السعودي والخليجي لكرة السلة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، كما كان عضواً في اللجنة السعودية الأولمبية.

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