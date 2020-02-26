اخبار

وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة  الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ، اليوم الأربعاء، وسيصلى عليه  غدا الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولد الأمير الراحل في 1952، وتوفي عن عمر يناهز 68 عاماً، وهو الابن الـ21 من أبناء الملك سعود .
كم عمل عضو شرف نادي النصر، في إمارة الرياض لأكثر من 25 عاماً، وتبوأ عددًا من المناصب بينها رئاسة الاتحادين السعودي والخليجي لكرة السلة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، كما كان عضواً في اللجنة السعودية الأولمبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • طبعا هذا صديق أمريكا وصديق الأرهابي حسن الكشك وصديق الأخوان ال ترك ـ وجيبوه مليانة واللبنانيات أكثر من الفارسيات ـ يعني حيحزنوا عليه ـ مش زي لما توفى الرئيس حسني مبارك ـ وطبعا الأخوان عببارة عن سفهاء يكذبون على الله والرسول ولما مات العميل مرسي عاشق هيليري كلنتون ـ طلعوه بطل قومي ـ هي يعني حرب ضد مجلس قيادة الثورة الأولى الي كانت بتكلم في الناس البسيطة الراديو في عهد الريس جمال الي كان بيمشي فوسط الناس بكل عفوية وحب وأخوة .

    رد