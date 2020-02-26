انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي السلوفيني رئيسا للوزراء

أعلنت السلطات في سلوفينيا ، اليوم الأربعاء، انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي السلوفيني المعادي للمهاجرين “جانيز جانسا” رئيساً للوزراء في البلاد.

وأعلن الحزب الديمقراطي السلوفيني أنه اتفق مع 3 أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

وعبّر جانسا عن امتنانه إلى شركاء حزبه الائتلافيين، داعياً إلى التعاون من أجل سلوفينيا .

وكان رئيس وزراء سلوفينيا السابق “ماريان ساريك” قد أعلن استقالته من منصبه أواخر يناير الماضي، داعياً إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، معللا استقالته بتراجع الدعم لحكومته.

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