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انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي السلوفيني رئيسا للوزراء

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت السلطات في سلوفينيا ، اليوم الأربعاء، انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي السلوفيني المعادي للمهاجرين “جانيز جانسا” رئيساً للوزراء في البلاد.
وأعلن الحزب الديمقراطي السلوفيني أنه اتفق مع 3 أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.
وعبّر جانسا عن امتنانه إلى شركاء حزبه الائتلافيين، داعياً إلى التعاون من أجل سلوفينيا .
وكان رئيس وزراء سلوفينيا السابق “ماريان ساريك” قد أعلن استقالته من منصبه أواخر يناير الماضي، داعياً إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، معللا استقالته بتراجع الدعم لحكومته.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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