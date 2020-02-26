ديلي ميل: كونتي يستهدف فيرتونخين في إنتر

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية ذكرت أن كونتي يسعى لضم مدافع منتخب بلجيكا الذي ينتهي تعاقده مع توتنام بنهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام موقفه من فيرتونخين سواء بتجديد تعاقده أو السماح له بالرحيل نهاية الموسم.

وانضم فيرتونخين البالغ من العمر 32 عاما لصفوف توتنام في عام 2012 قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وفي حالة انضمامه لصفوف إنتر سيكون فيرتونخين اللاعب رقم 5 الذي ينضم لصفوف الفريق قادما من الدوري الإنجليزي بعد التعاقد مع ثلاثي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وأشلي يونج، ولاعب توتنام السابق كريستيان إريكسن.

فيرتونخين لعب هذا الموسم مع توتنام 24 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا.

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