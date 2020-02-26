المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب: المجلس أعلن تعليق مشاركته في حوار جنيف ولا يوجد ممثلين للمجلس في الحوار

طبرق 26 فبراير 2020 (وال) أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق أن مجلس النواب علق مشاركته في حوار جنيف إلى تاريخه وإلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وأجندة الحوار كما أعلن معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار الدكتور أحميد حومه.

وأعلن بليحق أن المجلس غير مشارك فيما أعُلن عنه اليوم من انطلاق أعمال المسار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية، لافتا إلى أن مشاركة المجلس ستكون وفقاً لقراري مجلس النواب رقم 17 ورقم 18 لسنة 2020.م وأي مشارك خارج إطارهما لا يمثل إلا نفسه ، ولا يمثل مجلس النواب.

يشار إلى أن البعثة الأممية أعلنت مشاركة عدد من النواب المجتمعين في طرابلس، والمقاطعين لجلسات المجلس الرسمية تحت قبة البرلمان في طبرق.(وال – طبرق) ا م

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