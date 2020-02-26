المجلس الأعلى لقبائل الجبارنة رفضه لما يسوّق له من عقد ملتقى للقبائل الليبي في تونس

بنغازي 26 فبراير 2020 (وال) – أعلن المجلس الأعلى لقبائل الجبارنة رفضه لما يسوّق له من عقد ملتقى للقبائل الليبي في العاصمة التونسية، معتبرا الأمر فصلا جديدا من فصول التآمر على الوطن ومكوناته وقبائله.

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن هذا الأمر مآله الفشل، داعيا كل القبائل الليبية الشريفة للتصدي وبقوة لمثل تلك المحاولات ورفض المشاركة فيها .

واعتبر المجلس في بيانه أنه هذه الدعوات تعد عملا وفعلا في غير اتجاه المصلحة الوطنية، وسبيلا للفرقة وانسياقا وراء توجهات مشبوهة مأجورة يأباها الشرفاء من ابناء الوطن.

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد الذي يناصب العداء لليبيا، إلى الجمهورية التونسية ولقائه رئيسها قيس سعيد، لافتا إلى أن تحركات تميم هدفها العبث بالنسيج الاجتماعي الليبي. (وال – بنغازي) ا م

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