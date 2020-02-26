إجراءات استثنائية للوقاية من كورونا في تونس بعد ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا

اتخذت تونس ، اليوم الأربعاء، إجراءات استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة بالفيروس في إيطاليا .

تمثلت هذه الإجراءات في ضبط الميناء الترفيهي بجربة وتشديد إجراءات استقبال اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة من الخارج وخاصة الإيطالية منها، إلى جانب تخصيص رصيف لاستقبال هذه اليخوت واعتماد خطة عمل تشترك فيها عدة أطراف من شرطة الحدود والصحة، واعتماد منهج في التعامل مع الوافدين سواء المشتبه في إصابتهم أو غيرهم.

وأفادت السلطات الصحية في ولاية (مدنين) بأن الحركة السياحية بالجهة ووجود منافذ برية وبحرية وجوية بها بوصفها منطقة حدودية يدفع إلى اعتماد درجة أرفع من اليقظة والحيطة والترصد، وخاصة بعد ظهور حالات بالدول القريبة، مشيرا الى أن الاستعدادات كبيرة بمختلف هذه المعابر.

وعلى صعيد متصل دعت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، اليوم الأربعاء، إلى عدم الإقبال على اقتناء الكمامات الصحية دون داعي في إطار خشية المواطنين من الإصابة ب فيروس كورونا ، بعد أن لاحظت الوزارة تهافت بعض المواطنين على هذه الكمامات.

وأكدت أن ارتداء هذه الكمامات يخص أساسا الأشخاص المصابين ب فيروس كورونا الجديد دون غيرهم، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية إضافية توقيا من احتمال تسرب الفيروس إلى تونس تشمل بالأساس إيفاد طاقم طبي مع كل الرحلات البحرية المتجهة إلى إيطاليا لمرافقة المسافرين العائدين إلى تونس ، وعممت التدابير الوقائية لتشمل كافة الموانئ البحرية.

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