ترامب: خطر تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة متدنّ جداً

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، اليوم الخميس، أنّ خطر تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة “متدنّ جداً”، بفضل الإجراءات التي اتّخذتها إدارته، ولا سيّما القيود التي فرضتها على المسافرين الصينيين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في ال عالم ، إنّه “بفضل كل ما فعلناه فإنّ الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً”، منتقداً خصومه الذين “استهزأوا” في البداية بالقرارات التي اتّخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

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