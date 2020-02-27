الجيش يطالب الليبيين بالتبليغ عن الجنود الاتراك

ايوان ليبيا – وكالات:

نشر اللواء أحمد المسماري -الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني- إعلاناً يحمل 5 أرقام هاتفية ورقم إضافي سادس لرسائل التيلغرام، معنوناً المنشور بعبارة ( أبلغ عن تواجد الإرهابين والغزاة الأتراك في طرابلس).

وجاء في لوحة الإعلان-المنشور على صفحة الناطق الرسمي- أن الأرقام المخصصة، هي لــ (دعم القوات المسلحة والإبلاغ عن أي تواجد للإرهابيين والغزاة الأتراك داخل طرابلس والاتصال بــ “حراك إيقاف الإرهاب” ) على الأرقام المحددة.

وقال الناطق “المسماري” في وقت سابق من يوم أمس إن عناصر الجيش رصدت هوائيات للسيطرة على الطائرات المسيرة فوق منازل المدنيين وإن العصابات الإرهابية تقوم بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس وإنها بقيادة أتراك تستهدف بيوت المدنيين بالأسلحة الثقيلة في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة.

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