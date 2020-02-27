تسجيل مسرّب لمرتزق سوري يتحدث عن الاوضاع في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

نشرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تسجيلاً صوتيًا، لعدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، وهم يتحدثون عن المبالغ التي يتقاضونها. وقال أحد المرتزقة في التسجيل الصوتي الذي نشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأوضاع في ليبيا مية المية، وبلباسك المدني، وممنوع تطلع لحالك، إلا بمرافقة شخص ليبي، قائد ،وتابع : اللواء لا يتحرك، إلا بمرافقة شخص ليبي، والرواتب من 2000 لـ 3000 آلاف دولار، وأفراد السلطان مراد قبضت 2500 دولار، والصبح سنقبض، وقُطاعنا أهدى قطاع في كل ليبيا، قطاع السلطان مراد.

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