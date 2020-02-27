كاليفورنيا تؤكد أول إصابة محلية بـكورونا

اكتشف مسئولو الصحة في ولاية كاليفورنيا ما يمكن أن يكون أول حالة انتقال محلي لفيروس COVID-19 الفتاك في الولايات المتحدة، مع عدم وجود صلات معروفة بالحالات المؤكدة الأخرى.

وفي بيان صادر، قالت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا : “أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم، أول حالة محتملة لانتقال فيروس COVID-19 من شخص إلى آخر في كاليفورنيا بين العامة”، وفقاً لروسيا اليوم.

وهناك اثنان من المرضى الأمريكيين الآخرين، ممن أُعلن عن تأكيد إصابتهم بالفيروس أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة، كانوا على اتصال بأفراد زاروا الصين مؤخرا، حيث اكتُشف المرض الفتاك لأول مرة، أو بأشخاص كُشفت إصابتهم بالفيروس، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. وأحدث حالة في ولاية كاليفورنيا ، هي إصابة فرد من مقاطعة سولانو، لم يكن لديه مثل هذه الاتصالات الوثيقة.

.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدابير صارمة اتُخذت لمنع المزيد من انتشار المرض، مشيرا إلى أنه “مهما حدث، فنحن مستعدون دائما”. وتتناقض التعليقات هذه مع بيان حديث صادر عن مركز السيطرة على الأمراض، الذي حذر من أن الفيروس يمكن أن يسبب اضطرابات “شديدة” في الحياة اليومية بأمريكا. وحتى الآن، أصيب 60 أمريكيا بفيروس ” كورونا “، من بين أكثر من 82000 حالة في جميع أنحاء ال عالم ، غالبيتهم في الصين. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2700 شخص، وحتى الآن لم تحدث وفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا