مقتل 7 من مسلحي طالبان في انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة ” طالبان ” مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة في إقليم بلخ شمال أفغانستان .

وأفاد فيلق شاهين /209/ التابع للجيش الأفغاني – في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس – بأن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في وقت متأخر بمنطقة دولاباد مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين السبعة الذين كانوا يستقلون السيارة.

وأضاف البيان أن ال انفجار لم يسفر عن وقوع خسائر في صفوف أفراد الأمن والمدنيين.. ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة غالبا ما يستخدمون العبوات الناسفة محلية الصنع.

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